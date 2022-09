Si sporge troppo dalla finestra e cade, grave 52enne

L’incidente domestico è avvenuto questo pomeriggio, in un’abitazione in località Valgianni a Castel San Niccolò.

La donna si è sbilanciata troppo in avanti sul davanzale perdendo l’equilibrio.

Soccorsa dai sanitari dell’emergenza urgenza è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Le Scotte di Siena, le ferite riportate sarebbero gravi.

I medici avevano anche attivato l’elisoccorso Pegaso, ma a causa del maltempo non ha portuto levarsi in volo.