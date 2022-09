Al Comune un’ piace la Zanicchi ?

By Il Burattino

Cartello della Ztl, posto in in via Buozzi, e al posto della solita dicitura, ovvero “attiva” o “disattivata”, ecco che il Comune, forse amante del mondo del cinema e dello spettacolo, ci regala una perla davvero esilarante.

Compare infatti, da foto, la scritta “no iva”; due le possibilità, una che la Zanicchi stia sulle palle a qualcuno dell’Amministrazione, oppure che incredibilmente, Ghinelli e la Tanti, impietositi dalla crisi che attanaglia la città a livello economico, abbia deciso di abolire l’iva sulle merci e sui servizi del commercio.

Ai lettori scegliere la soluzione possibile, ci mancava solo “TZL” e lo spettro della buonanima di Bombolo forse si manifestava alla Fortezza.