A Cesa, la corsa lunga più di una vita.

Una corsa lunga più di una vita.

A Cesa questo martedì è in programma la 99esima edizione del classico Circuito, trofeo festa Santa Lucia organizzato dal locale gruppo sportivo con in testa Costantino Malentacchi e Marco Barbagli.

La gara è riservata a Elite e Under 23. Iscritti 143 corridori, ritrovo da Menchetti, via ufficiale da via Castiglioni alle 14,45. Sei giri passando per Badicorte, Marciano, Pescaia, Cesa di 9,2 Km l’uno, poi tre più lunghi sul tratto Cesa, Badicorte, Marciano, Pozzo, Foiano, Vignacce, Cesa, da 25 Km l’uno. Il totale della gara è di 130 chilometri. Percorso adatto ai passisti veloci per una sfida che è la seconda in Toscana oltre che in provincia di Arezzo come anzianità dopo il Giro del Casentino e tra le cinque più vecchie d’Italia.

Al via una squadra svizzera con Noah Bogli, terzo l’anno scorso. Tra i più attesi protagonisti Spinelli, recente vincitore della Firenze-Viareggio e il campione toscano Molini della Maltinti, Quartucci (Hopplà Petroli) primo in tre gare tra cui Valli Aretine e trofeo Matteotti, i suoi compagni di squadra Fiaschi e Nencini rispettivamente primo e secondo sabato scorso a Lastra a Signa, Colnaghi (Onec) terzo domenica a Montalto nel memorial Tortoli, Pierantozzi (Team Rosini), Radice (Malmantile), Crescioli (Mastromarco), ma anche altri.

L’albo d’oro aperto dall’aretino Alighiero Burroni, vincitore nel 1922 giusto 100 anni fa, I plurivittoriosi Rosi e Bui con tre successi a testa. Tra i nomi più importanti, Aladino Mealli nel 1928, Corrado Scatragli nel ’34, Primo Volpi nel 1938, Alberto Roggi nel 1943, Enrico Paolini (1965), Massimo Podenzana nel 1983, Andrea Tafi nell’87, Scinto nell’88. L’anno scorso vinse il russo Igoshev e da ricordare l’edizione 2015 vinta da Gianluca Milani e valevole per il campionato italiano Elite.