Domenica la 29esima edizione del cicloraduno trofeo Gaetano Giommetti

Domenica mattina, 28 agosto, 29esima edizione del cicloraduno trofeo Gaetano Giommetti dedicato a un cicloamatore che perse la vita per un incidente in bici nel 1993.

L’organizzazione è della Polisportiva San Marco La Sella.

La Partenza alle 9 da via Romanda davanti alla sede della Polisportiva, passaggi da Olmo, Frassineto, Cesa, Marciano, Monte San Savino, Ciggiano, Albergo, Dorma, Pieve al Toppo, Ponte a Chiani, Agazzi e ritorno in via Romana.

In tutto 65 chilometri.

Una curiosità: alla prima edizione nel 1994 partecipò Giuseppe Saronni.