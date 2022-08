Scalata al Castello da record per Isaac Too Kipkemboi e Lucy Mawia Muli

Spettacolo ed emozioni alla 49esima edizione della Scalata al Castello, classica di podismo organizzata con competenza e passione dall’Up Policiano con in testa Fabio Sinatti e la sua famiglia.

Record sia nella corsa maschile che in quella femminile con due vincitori di valore come i keniani Isaac Too Kipkemboi e Lucy Mawia Muli con una bella affluenza di pubblico in una bella serata nel cuore di Arezzo con partenza e arrivo in via Roma.

Circuito da ripetere 6 volte per un totale di 5 Km per le donne, 12 tornate per gli uomini che hanno percorso 10 chilometri.

In campo maschile successo del favorito Isaac Too Kipkemboi, il keniano che ha confermato le sue splendide condizioni di forma dopo aver vinto il Giro di Castelbuono e la Gardesana Too ha impiegato 27’40” alla media di 21,687, precedendo di 10″ l’azzurro Yohannes Chiappinelli, che pareggia il primato nazionale dei 10 chilometri su strada in 27:50.

Chiappinelli è stato per alcuni giri a pochi secondi dal keniano che poi ha aumentato ancora il ritmo nell’incandescente finale.

Al terzo e quarto posto altri due keniani, Mogeni e Nyakundi, quinta posizione per il piemontese Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto) in 28:21.

Tra le ragazze la favorita Lucy Mawia Muli (Gs Lammari) ha confermato le attese della vigilia che la vedevano grande protagonista e ha ripetuto il successo del 2021.

Record della corsa con 15’10”, seconda e terza altre keniane, Janeth Chepngetich (15’12”) e Purity Gitonga (15’17”), bene l’azzurra Rebecca Lonedo, quarta col tempo di 15’23”.

Alla gara, valevole anche per il memorial Tommaso Amato, a ricordo del medico recentemente scomparso e grande appassionato di podismo e Medaglia d’Oro azienda agricola Barbolani, hanno assistito l’assessore allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi e il delegato provinciale del Coni Alberto Melis.

L’appuntamento con la Scalata al Castello al 2023 per una edizione speciale, la cinquantesima.

Ma in questo 2022 ancora diversi appuntamenti, il più importante la Maratonina di Arezzo. a fine ottobre.