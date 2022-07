Alessa’, Luci’ fa caldo, fa caldo assai ad Arezzo, ve ne siete accorti?

E sì, Elio ci sta mettendo del suo, ma anche voi non ci andate di scartino e state dando occasione, assai, perché i bollori si alzino ai novelli sinistri.

I buoni estivi per i bimbi messi in palio per la lotteria dello smanettone più lesto; e poi il Consiglio comunale snobbato da Alessa’; e poi la pozza delle nane del parco Pertini.

Ah a proposito, qualcuno ha anche scritto e detto che l’acqua è salmastra, vuoi vedere che il mare sta arrivando ad Arezzo? E poi la puzza tremenda di urina e vomito che aleggia nelle strade cittadine; e poi, fresca fresca, la querelle sui murales.

Quei muri colorati nel parcheggio accanto alla Misericordia, tanto per farsi capire, realizzati durante una delle edizioni di Icastica, quella manifestazione artistica che portò panni appesi sotto le logge del Vasari e la pecora dentro la teca piena di formaldeide.

Insomma, avete messo su un minestrone estivo, cucinato ad hoc perché i compagnucci c’inzuppino il crostino e gli si alzino i bollori!

Birbaccioni che non siete altro.

E che diamine!

fa caldo qualcuno per il forte coinvolgimento potrebbe lasciarci anche le penne.

Ad ogni modo, soffermiamoci sulla querelle dei murales: alcuni “intellettuali” sinistri si stanno strappando i capelli, colpendo il petto e stracciando le vesti, affinché non siano abbattuti per realizzare il famoso collegamento.

L’arte è arte e questa è arte, per l’amor di Dio si tratta di capolavori donati alla città, siete delle capre che non comprendete il valore artistico e via di questo passo.

Ora che sia arte o no, a me porta s..a, ma tutto questo sperticarsi mi disturba alquanto perché, cari sinistri, questo abbaiare non lo avete fatto quando il vostro Governo ha pensato bene di chiudere la Soprintendenza?

Il sindaco di allora era il vostro ed era pure “artista” e fine intenditore d’arte, a Roma avevate alcuni parlamentari con incarichi importanti di governo.

Perché quattro mura imbrattati con la vernice spray valgono di più di Piero, Vasari, Cimabue e compagnia cantando?

Ad onore del vero, allora, solo una signora, moderna Giovanna D’Arco, si dette tanto da fare ma, purtroppo, bruciò, pardon, era sola e nessuno la seguì e sappiamo poi come è andata a finire.

Su, ricomponetevi e siate seri perché domani è un altro giorno!

Luci’ ha già erogato anche la seconda tranche dei buoni estivi; Alessa’ lasciatelo stare che ci ha da stare con sua moglie; il Casi ha promesso di ripulire la pozza; la disinfestazione è questione di giorni e i murales son come il papa… morto uno se ne fa un altro.

Fa caldo, fa caldo assai!