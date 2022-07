La Chimera Nuoto è seconda al Campionato Regionale Estivo Esordienti A

By Ufficio Stampa

Secondo posto per gli Esordienti A della Chimera Nuoto al Campionato Regionale Estivo. La squadra aretina è riuscita a confermarsi tra le migliori in assoluto della Toscana in virtù delle prove dei suoi nuotatori e delle sue nuotatrici nati tra il 2009 e il 2011 che, a Firenze, sono stati protagonisti con sedici medaglie e tanti positivi piazzamenti che sono valsi la piazza d’onore nella classifica generale.

Il campionato era aperto anche agli Esordienti B nati fino al 2013 che si sono assestati al quinto posto tra quarantaquattro società e che hanno arricchito il palmares della Chimera Nuoto con sei ulteriori medaglie, tra cui spicca un doppio titolo regionale nella staffetta femminile.

Gli Esordienti A hanno archiviato la manifestazione con quattro ori, sette argenti e cinque bronzi, con l’atleta maggiormente medagliata che è stata Margherita Mattioli del 2010 con ben cinque podi individuali: primo posto nei 100 e 200 farfalla, secondo posto nei 100 e 200 dorso, e terzo posto nei 100 stile libero.

Particolarmente positive sono poi risultate anche le prove di Tommaso Senesi del 2009 che si è laureato campione toscano nei 100 e 200 dorso (centrando anche un bronzo nei 200 misti), di Cesare Guerrini del 2010 (secondo nei 400 misti, e nei 100 e 200 rana, e terzo nei 1500 stile libero) e di Natalia Mazzeschi del 2010 (seconda negli 800 stile libero e terza nei 200 e 400 stile libero).

Questo gruppo di atleti ha esultato anche per il secondo posto nella staffetta 4×100 mista con Guerrini, Senesi, Riccardo Maurizi e Alessio Menchetti.

La squadra degli Esordienti B ha trovato soddisfazioni soprattutto per i due successi nelle staffette femminili che vanno a certificare l’alto livello del settore giovanile allenato tra Arezzo e Foiano della Chiana da Marco Licastro, Adriano Pacifici e Francesco Salvini: nella 4×50 mista si sono piazzate davanti a tutti Emma Donati, Melissa Presenti, Isabella Sacchetti e Susanna Sodi, mentre nella 4×50 stile libero hanno trionfato Alice Banelli, Morgana Milagros Domenichelli, Presenti e Sodi.

Tre titoli regionali sono arrivati in questa categoria anche a livello individuale con Donati e Presenti del 2012 (la prima ha vinto i 50 rana e i 100 dorso, e la seconda i 50 stile libero), poi a chiudere il medagliare è stato Niccolò Gepponi del 2012 con l’argento nei 50 stile libero.

La Chimera Nuoto, nel frattempo, è emersa anche alla Swim Cup di Prato dove, con gli atleti più grandi delle categorie dai Ragazzi agli Assoluti, ha ottenuto dodici ori, sei argenti e nove bronzi che hanno permesso di raggiungere il quarto posto in classifica tra quattordici società da Toscana, Piemonte e Umbria.

Tra i migliori è rientrato Matteo Vasarri del 2004 che è riuscito a mettersi al collo cinque medaglie d’oro nei 200 rana, 50 dorso, 100 dorso, 200 dorso e 200 misti. Particolari emozioni sono state legate al ritorno in vasca con la Chimera Nuoto di Eleonora Camisa del 2002 che, dopo una stagione vissuta negli Stati Uniti nella squadra dei Razorbacks dell’Università dell’Arkansas, è tornata in Italia e si è messa alla prova a Prato dove ha colto un primo posto nei 100 farfalla e due secondi posti nei 50 e 200 farfalla.

Un doppio oro è arrivato con Sergio Sodi del 2007 che ha chiuso davanti a tutti nei 200 rana e nei 200 misti (incrementando poi il proprio bottino personale con tre bronzi nei 400 misti, e nei 50 e 100 rana), mentre cinque podi sono stati merito di Gabriele Gambini del 2005 che ha centrato l’oro nei 200 stile libero, l’argento nei 200 misti, nei 400 misti e nei 400 stile libero, e il bronzo nei 100 stile libero.

Gli ultimi plurimedagliati sono stati Gaia Burzi del 2007 (oro nei 200 misti e bronzo nei 400 misti) e Gabriele Mealli del 2007 (terzo nei 100 e 200 stile libero), infine il prospetto dei podi è stato completato da Eleonora Mazzeschi del 2008 (prima nei 200 rana), Riccardo Rosi del 2008 (primo nei 200 farfalla), Andrea Banelli del 2005 (terzo nei 200 rana), Fabio Ferrari del 2006 (terzo nei 200 misti) e Matteo Lucci del 2006 (terzo nei 200 farfalla).