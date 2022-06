Al Palazzo c’è parcheggio e parcheggio

La questione dei parcheggi all’interno delle mura urbane è stata alla ribalta dell’odierno Consiglio Comunale.

Questa volta, però, non si è discusso degli aumenti delle tariffe orarie, bensì di un particolare parcheggio, quello dell’auto appartenente al Consigliere Comunale e capogruppo della Lista Oraghinelli Simon Pietro Palazzo, che, come mostra la foto, durante la seduta del C.C. , si trovava in sosta in Via Ricasoli dinanzi alla scalinata della Cattedrale.

Alla domanda del Consigliere di opposizione Romizi circa la presenza di detta auto, Palazzo ha risposto di essere in possesso di un’autorizzazione alla sosta in quella zona per due ore, cui avrebbe diritto in qualità di Consigliere Provinciale per tutta la durata del suo mandato istituzionale e che per averla paga 50euro.

Una risposta che il Consigliere di minoranza interrogante dovrebbe considerare soddisfacente in relazione alla situazione rappresentata nella fotografia, che, però, non è accettabile se posta in relazione ad un’altra situazione, pure rappresentata da altre fotografie scattate nella giornata di ieri, che vede la stessa auto parcheggiata, stavolta su Piazza della Libertà proprio dinanzi all’ingresso del Municipio, area pedonale, nella quale, stando all’art. 7 del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni relative alla circolazione e sosta in deroga ai divieti vigenti nelle zone a traffico limitato, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sono permanentemente vietate, esclusi i proprietari delle autorimesse private interne alle aree pedonali munite di regolare concessione di passo carraio, ed i veicoli al servizio delle persone disabili (nds.: si noti, per inciso, sullo sfondo delle foto l’auto di rappresentanza del Sindaco regolarmente parcheggiata al di fuori di tale zona).

Poiché non risulta che appartenga ad una delle due categorie, che possono ottenere l’autorizzazione, forse che il Consigliere Comunale e Provinciale Palazzo, che si proclama campione di serietà e correttezza, questa volta ha ecceduto nel sentirsi autorizzato ad occupare qualsiasi spazio ?