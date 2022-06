By La Vespa

Ah Ricca’ e le casse come son messe?

Già la canicola di questi giorni, di suo, fa ribollire il sangue, leggere poi le amenità che il pensionato Riccardo divulga tramite comunicato stampa, riguardante l’importante finanziamento di 4.590.000 euro (decreto 455 del 7/6/22 – PNRR Ministero della Cultura), ottenuto come se questo fosse merito SUO visto con quanta faccia tosta dichiara: “un importante contributo che lascio al mio successore”, il sangue ribolle eccome.

Premesso che questi finanziamenti sono “di prassi” fra lo Stato italiano e la Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei beni culturali di interesse religioso, piuttosto che dire: “Vogliamo informare le Comunità dell’ottimo risultato raggiunto a tutela e salvaguardia del patrimonio storico-artistico della nostra Diocesi.

Importanti interventi che trasmetto al mio successore.

Nei riguardi di tale patrimonio, la Diocesi sente la propria responsabilità sia di fronte ai fedeli, che di fronte alla società civile in termini di conoscenza, tutela, valorizzazione e sicurezza”, perché il gaudente pensionato non informa i fedeli sullo stato REALE delle CASSE della Diocesi che lascia al suo successore sulla Cattedra di San Donato?

A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina ed il sangue oltre a ribollire si potrebbe anche gelare per la sorpresa!!!

Gli ultimi colpi di coda di chi sente l’acqua alla gola per accaparrarsi un briciolo di benevolenza prima che l’oblio lo inghiotti, Che tristezza!