In giro con la propria auto usando il lampeggiante blu, inseguito e denunciato

By Redazione

Polizia Municipale denuncia il conducente di un’autovettura che circola con il proprio veicolo facendo uso di lampeggiante blu

Una pattuglia della Polizia Municipale in servizio nota un’autovettura BMW con a bordo il solo conducente che circola con un dispositivo lampeggiante blu del tutto simile a quello usato dalle forze di polizia in funzione e collocato sopra il tettuccio di quel veicolo.

La pattuglia insospettita inizia a seguire a breve distanza la BMW fino a quando il conducente, accortosi della presenza del veicolo di servizio scappa iniziando una serie di manovre brusche e repentine nel chiaro tentativo di “seminare” gli agenti.

Nonostante il veicolo della Polizia Municipale avesse azionato sirena e lampeggianti e gli agenti al suo interno facessero cenno al conducente di fermarsi esponendo fuori dal finestrino come segnale distintivo la paletta di servizio, la BMW non accenna a rallentare, anzi commette tutta una serie di manovre pericolosissime mettendo a repentaglio in numerose occasioni l’incolumità e la sicurezza altrui, violando più volte le norme del codice della strada tanto che, al fine di intercettare e fermare l’autovettura, si rende necessario richiedere l’ausilio di altre pattuglie.

L’inseguimento dal centro città si sposta nell’immediata periferia cittadina: la BMW, infatti, prendeva la S.R. 69 percorrendola fino a Pratantico quando il suo conducente, nel tentativo di far perdere le tracce, s’immette in una strada bianca e si ferma, pensando che la manovra fosse sfuggita agli agenti inseguitori.

Viene però immediatamente raggiunto dagli agentiche scendono dall’auto per identificare il conducente della BMW.

Ma quest’ultimo riparte improvvisamente, riuscendo a evitare il veicolo della Polizia Municipale lasciato a chiudere la strada e riprende la fuga.

Non senza difficoltà la BMW viene fermata a Indicatore e finalmente le pattuglie intervenute identificano il conducente, un cittadino di nazionalità italiana di 48 anni residente fuori regione ma attualmente nel territorio comunale per motivi di lavoro.

La BMW viene perquisita e al suo interno, nascosto sotto il sedile anteriore, c’è il lampeggiante blu utilizzato durante la fuga che era stato preventivamente tolto dal tettuccio.

Il dispositivo viene sequestrato e l’uomo deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza e per aver detenuto e fatto uso di un segno distintivo in uso a corpi di polizia.