Ritorna in Italia dopo l’espulsione: clandestino arrestato in A1

La Polizia Stradale di Arezzo nella tarda serata di ieri, in Autostrada del sole, ha intercettato ed arrestato un trentaquattrenne straniero che, essendo già stato espulso dal territorio nazionale, aveva fatto ingresso nuovamente sul territorio nazionale.

Mancava poco alla mezzanotte quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle fermava per un controllo, nei pressi del casello di Arezzo lungo la carreggiata nord dell’A/1, un’Opel Corsa con targa polacca con tre persone a bordo di origini georgiane.

Dai documenti d’identità e dai successivi accertamenti, effettuati attraverso l’acquisizione delle impronte digitali, gli agenti hanno potuto verificare come tutti quanti non fossero in regola con i permessi di soggiorno e, perciò, 2 venivano denunciati ed espulsi, mentre il terzo veniva immediatamente arrestato poiché, espulso nel 2020 dalla Prefettura di Roma, aveva fatto ritorno in Italia prima dei previsti 5 anni e senza la necessaria autorizzazione ministeriale.

Stessa sorte è capitata ad un ventisettenne rumeno che è stato trovato sempre dalla polstrada aretina in A1, in possesso di un documento d’identità ungherese falso e valido per l’espatrio: per lui, cittadino comunitario, non è scattata espulsione, ma l’arresto in attesa del processo.

Gli investigatori della Polizia Stradale sono al lavoro per ricostruire i movimenti e la rete di contatti dei clandestini e per accertare se si siano resi responsabili di altri reati.