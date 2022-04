L’Arezzo supera la Pro Livorno Sorgenti 5-1

90′ + 4′ – L’Arezzo supera la Pro Livorno Sorgenti con il punteggio di 5-1 e sale al terzo posto in solitaria.

90′ + 2′ – Diagonale di Canessa, pallone a lato.

90′ – Saranno quattro i minuti di recupero.

89′ – Crampi per Mastino, problemi fisici anche per un calciatore avversario in queste ultime battute.

83′ – Esce Pisanu tra gli applausi, dentro De Pellegrin anche lui al debutto.

82′ GOL AREZZO: contropiede di Calderini che parte da centrocampo, arriva in area e serve Cutolo che sigla il quinto gol. Doppietta per il capitano all’Armando Picchi.

81′ – Bel tiro di Pisanu da fuori area, pallone sopra la traversa di pochissimo.

78′ – L’Arezzo controllo un match praticamente chiuso. Pochi rischi dietro, davanti il tridente formato da Calderini, Doratiotto e Cutolo, insieme agli inserimenti di Sicurella tengono in ansia la retroguardia della Pro Livorno.

68′ – Esce Benedetti per Sicurella.

67′ GOL AREZZO: Calderini firma il quarto gol per l’Arezzo, il diciassettesimo stagionale, undicesimo con la maglia del Cavallino.

66′ RIGORE: Doratiotto atterrato in area da Falleni, l’arbitro indica il dischetto.

64′ – Escono Ruggeri e Damiano Marras per Zona e Dema, quest’ultimo classe 2004 al debutto assoluto in prima squadra.

60′ – Calderini dal limite controlla e di sinistro manca di poco il bersaglio.

58′ – Fuori Persano, entra Doratiotto.

54′ – Doppio cambio per la Pro Livorno: fuori Casalini e Baracchini per Stringara e Salemmo.

51′ – Cutolo ci prova ancora partendo dalla destra, Filippo Rossi gli dice di no.

48′ – Cutolo vede e serve Calderini in area, palla che arriva a Ruggeri che manca di poco il bersaglio.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ + 3′ – Arezzo avanti sul punteggio di 3-1 alla fine del primo tempo.

45′ – Concessi tre minuti di recupero.

43′ GOL AREZZO: Cutolo fa tutto da solo, parte largo dalla destra si accentra e lascia partire un sinistro che non lascia scampo a Filippo Rossi.

41′ – Ammonito Pisanu per aver trattenuto un avversario impedendo il contropiede della Pro Livorno.

38′ – Si fa male Seminara, tocca a Bertini.

35′ – Colombo decisivo su un tiro da fuori area, Van Der Velden poi spazza via.

32′ – Angolo per la Pro Livorno, il pallone taglia tutta l’area piccola terminando sul fondo. Pericolo per l’Arezzo.

25′ GOL AREZZO: Calderini serve in contropiede Benedetti che trova la rete del raddoppio, la prima personale in amaranto.

24′ – Benedetti decisivo sul tiro di Camarlinghi da dentro l’area di rigore amaranto.

23′ – Cross di Benedetti, Persano e Calderini si ostacolano a vicenda e la Pro Livorno si salva.

22′ GOL AREZZO: Calderini serve in area Persano che di testa segna il gol del pari. Sesta rete stagionale, quarta di fila per l’attaccante amaranto.

16′ – Benedetti sul cross di Mastino serve Cutolo che di testa non trova la porta.

9′ – Benedetti mette in area, Marras di testa non trova la porta.

7′ GOL PRO LIVORNO: Seminara apre per Baracchini che entra in area e di destro batte Colombo. Padroni di casa avanti alla prima occasione.

3′ – Ancora un’occasione per l’Arezzo: Van Der Velden sugli sviluppi di un corner viene murato in angolo.

2′ – Marras appoggia a Calderini in area che prova a servire Persano, la Pro Livorno di salva in angolo.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

PRO LIVORNO SORGENTI (3-4-3): 1 Rossi F.; 2 Cavalli, 4 Costanzo, 3 Falleni; 5 Baracchini (9′ st 14 Salemmo), 8 Bachini (28′ st 18 Filippi), 10 Tartaglione, 6 Seminara (38′ pt 17 Bertini); 11 Rossi G. (29′ st 19 Canessa), 9 Casalini (9′ st 20 Stringara), 7 Camarlinghi.

A disposizione: 12 Bettarini, 13 Samba, 15 Porcellini, 16 Bertelli.

Allenatore: Stefano Brondi.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 3 Mastino, 26 Marchi, 4 Van Der Velden, 21 Ruggeri (19′ st 33 Zona); 31 Marras D. (19′ st 14 Dema), 6 Pisanu (38′ st 15 De Pellegrin), 5 Benedetti (22′ st 16 Sicurella); 10 Cutolo, 90 Persano (13′ st 11 Doratiotto), 18 Calderini.

A disposizione: 12 Commisso, 7 Marras N., 44 Memushi, 72 Giofrè.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Matteo Frosi di Treviglio (Giuseppe Daghetta di Lecco – Edoardo Maria Brunetti di Milano).

RETI: pt 7′ Baracchini, 22′ Persano, 25′ Benedetti, 43′ Cutolo; st 21′ Calderini rig., 37′ Cutolo.

Note – Spettatori: 350 circa. Recupero: 3′ + 4′. Angoli: 4-4. Ammoniti: pt 11′ Ruggeri, 36′ Cavalli, 41′ Pisanu; st 12′ Van Der Velden, 48′ Salemmo.