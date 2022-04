Grave sessantenne investito da auto

Alle ore 15,20 in via Arno in località Levane, nel comune di Bucine, un uomo di 60 anni, residente a San Giovanni Valdarno è stato investito da un’auto.

L’auto ha sbalzato il pedone per circa 3 metri.

Sul posto intervenuta ambulanza infermierizzata del Valdarno, assieme alla Misericordia Valdambra.

L’uomo è stato trasportato all’Ospedale della Gruccia in codice rosso.

Per i rilievi presenti i Carabinieri di Levane.