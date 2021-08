Arrestato spacciatore in Valdarno

By Redazione

Un 31enne, straniero, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato sorpreso in possesso di svariati grammi di marijuana, un bilancino di precisione e centinaia di Euro in banconote di piccolo taglio.

L’operazione si è svolta nella tarda serata, ed ha visto protagonista una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, mentre i militari erano intenti nella perlustrazione del centro storico e delle maggiori arterie di San Giovanni Valdarno, hanno notato la presenza di un giovane nei pressi del locale Ufficio Postale.

L’atteggiamento dell’uomo ha subito destato sospetto, atteso che si limitava a stazionare da una parte, apparentemente senza essere impegnato in nessuna occupazione specifica.

I Carabinieri hanno deciso quindi di allontanarsi per qualche minuto, per poi tornare a verificare se si fosse nel frattempo spostato.

Transitando nuovamente lungo la medesima via dopo circa un quarto d’ora, i Carabinieri hanno riscontrato nuovamente la presenza del giovane, ed hanno deciso di approfondire il controllo.

Non appena si sono avvicinati all’uomo, questi ha sin da subito tradito un atteggiamento nervoso e scostante, risultando incapace di fornire una spiegazione plausibile circa la propria permanenza in loco.

I Carabinieri decidono di eseguire una perquisizione personale, trovandolo in possesso di circa 50 grammi di marijuana, poco meno di 200 € in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e svariate bustine di nylon, tipicamente usate per il confezionamento dello stupefacente.

A quel punto, è inevitabilmente scattato l’arresto in flagranza del 31enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Lo stupefacente – unitamente al restante materiale indiziario – è stato sequestrato, e verrà sottoposto alle previste analisi chimiche, dalle quali sarà possibile determinare l’esatta qualità e il numero di dosi che avrebbero potute essere illegalmente commercializzate.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo, è stato tradotto presso il carcere di Firenze.