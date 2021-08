Incidente sulla A1, tra Monte San Savino e Arezzo, autostrada in tilt

Incidente in autostrada questa mattina dopo le 8 al km 369, tra i caselli di Arezzo e Monte San Savino in direzione nord.

Autostrada in tilt, code tra Valdichiana e Arezzo, un furgone si è ribaltato nello scontro con un camion.

Code in direzione Nord e in direzione Sud.

Un’auto in fase di sorpasso ha perso il controllo urtando il New Jersey e ribaltandosi su un fianco.

Feriti i 4 occupanti dell’auto, uno dei quali è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, in collaborazione con il personale del 118.

Sul posto elicottero Pegaso, polizia stradale e personale autostrade.

Un uomo 21 anni è trasportato al pronto soccorso di Arezzo in codice verde, uno di 24 anni ancora al pronto soccorso di Arezzo ma in codice giallo.

Due donne, una di 21 anni e l’altra di 23 sono state trasferite in codice giallo alle Scotte di Siena.

I percorsi alternativi per chi è diretto verso Firenze; uscire a Monte San Savino, prendere la superstrada Grosseto Fano in direzione di Pieve al Toppo e poi di Badia al Pino e rientrare in autostrada ad Arezzo.