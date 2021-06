Pezze e pezzenti

By Il Burattino

Via Fontanella, siamo in pieno quartiere Porta Sant’Andrea, una strada del centro storico che si unisce idealmente al quartiere di Porta Crucifera, richiamando i fasti della Giostra, che oggi mancano a molti.

Peccato che per aggiustare una parte danneggiata delle lastre del manto stradale, anziché recuperare una pietra adatta (magari quelle trafugate dal’ex geometra del Comune per la sua villa a Mugliano), questa mattina, hanno ben pensato di metterci una “pezza” davvero orribile.

Soluzione da “pezzenti”, ovvero un po’ di asfalto buttato alla rinfusa, un cazzotto nell’occhio per chi guarda, e un insulto alla salvaguardia delle parti più storiche della città.

Chi sia stato non è dato (per ora) saperlo, ma segnaliamo la cosa, perché venga correttamente ripristinata come si deve.

Che non si ripeta il “ballo del qua qua” a San Clemente o quello del “mattone”nei pressi di via Garibaldi, visto che l’Amministrazione presta molta poca attenzione alla corretta gestione del Centro Storico.