OPEN DAY Astrazeneca

Dal 25 maggio al 6 giugno, ‘Vaccino Day” le persone con più di 40 anni (nate nel 1981 e negli anni precedenti) non ancora vaccinate possono recarsi nei centri della USL TSE indicati

Il vaccino è AstraZeneca

Tutta la USL Toscana Sud Est coinvolta negli “Open Day” vaccinali con AstraZeneca.

Sei i giorni dedicati: 26, 28 e 30 maggio e 2,4 e 6 giugno. Le dosi complessivamente a disposizione sono 7.000: 3.000 sulla provincia di Arezzo, 2.400 per Siena e 1.600 per Grosseto.

La vaccinazione è aperta anche a coloro che hanno già effettuato la registrazione nel portale regionale, in questo caso è opportuno effettuare la cancellazione dallo stesso portale.

Le strutture coinvolte, dove ci si potrà recare in giorni e orari specifici in provincia di Arezzo sono: il Centro Affari e il Teatro Tenda ad Arezzo città, il centro sociale di Bibbiena stazione, la palestra Berrettini-Pancrazi di Cortona e l’Hub di San Sepolcro al Foro Boario.

Nel grossetano ci si potrà recare invece al Multisala di Grosseto e alla Fonderia di Follonica, mentre nel senese gli hub coinvolti sono il Centro polivalente di Montepulciano il Pala Giannelli a Siena, il Papillon a Monteroni d’Arbia e il Bernino a Poggibonsi.

Programmazione di Arezzo



Mercoledì 26 maggio

20 -23 (300 dosi)l Centro Affari

100 al Teatro Tenda.

Venerdì 28 maggio,

dalle 20 alle 23, 100 dosi nel centro sociale di Bibbiena e

200 dosi dalle 14 alle 20 al foro Boario di San Sepolcro.

Domenica 30 maggio 20-23 ( 300 ) Centro Affari

17-20 e 20-23 (200 dosi totali)Teatro Tenda

14-20 e 20-23 (300 dosi disponibili totali) Berrettini Pancrazi di Cortona

Mercoledì 2 giugno

20-23 (100 dosi)al Teatro Tenda,

20-23 (100dosi) a Bibbiena

20-23 ( 100 dosi)al Foro Boario di Sansepolcro.

Venerdì 4 giugno

20 alle 23 (300 dosi) al Centro Affari,

14-20(200 dosi) al Teatro Tenda e ulteriori 100 dalle 20 alle 23.

domenica 6 giugno

14 -20 (300 dosi) Centro Affari e altrettante dalle 20 alle 23.