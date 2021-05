Arriva il Certificato Verde di Vaccinazione COVID19

By Ufficio Stampa

Chi vuole può scaricare direttamente oppure richiedere al proprio medico di famiglia il Certificato Verde di vaccinazione. Il documento viene stampato secondo quanto previsto dal DL52 e dal DL 65 anche per coloro che hanno effettuato una sola dose e non hanno completato il ciclo vaccinale.

Ecco le modalità “fai da te”.

Utilizzando il proprio fascicolo sanitario elettronico (http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/). Oppure la APP Smart SST dal proprio telefono (https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst). Altre opportunità sono il sito di Regione Toscana dei Servizi di Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) e i Totem Punto SI presenti nei distretti e sui principali ospedali della Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/puntosi).

In alternativa a queste modalità dirette il cittadino vaccinato può rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale che ha accesso all’anagrafe regionale.