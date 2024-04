L’ Arezzo raggiunge l’obiettivo finale: vittoria 2-1 contro il Sestri Levante

Alla vigilia Indiani aveva messo l’obiettivo finale a 53 punti e questo è stato raggiunto.

Il significato, per una neopromossa come è l’Arezzo, non è di poco conto.

Vuol dire 8° posto e play off, anche se erano già acquisiti la scorsa settimana.

A fare le spese in questa ultima gara della stagione regolare è stato il Sestri Levante, già certo della permanenza in categoria, in una gara giocata a viso aperto da entrambe le contendenti.

Le foto della partita qui

Diciamo subito che non è stata una bella partita.

E’ vero che i padroni di casa hanno creato molto ed avuto diverse occasioni ma dobbiamo anche dire che tiri nello specchio della porta, se si eccettuano le due reti se ne contano pochissimi ed il portiere avversario non è mai stato seriamente impegnato.

Nel primo quarto d’ora gli amaranto cercano di tenere un ritmo abbastanza elevato e si portano dalle parti di Raspa in un paio di occasioni ma senza impegnarlo infatti, sia Mawuli che Pattarello, mandano la palla fuori.

Nella prima vera incursione gli ospiti passano in vantaggio con Oliana che dopo uno scambio con Fossati sguscia ai difensori aretini e supera Trombini.

L’Arezzo subisce il contraccolpo e stenta a ritrovarsi.

L’occasione del pari l’ha Settembrini poco prima della mezz’ora ma arriva in ritardo per colpire di testa sul bel cross di Pattarello e manda la palla altissima.

Nei minuti finali l’Arezzo crea due palle goal prima Coccia che al volo da quasi 30 mt manda di poco alato poi con Ekuban che impegna Raspa.

Al rientro dagli spogliatoi Indiani opera subito due cambi: Fuori Polvani ed Ekuban e dentro Chiosa e Sebastiani.

Dopo 7 minuti Pattarello è costretto ad uscire per un infortunio ed al suo posto entra Castiglia.

La speranza è che il n° 10 possa essere a disposizione sabato prossimo per la sfida play off.

Il pari arriva al 13’.

Damiani calcia in porta ma la sua palla è ribattuta da un difensore ed arriva sui piedi di Mawuli che, dall’altezza del dischetto, calcia di prima intenzione e mette in rete.

I ritmi non decollano e l’Arezzo stenta a trovare lo specchio della porta avversaria.

Per il goal della vittoria bisogna attendere l’ultimo minuto di recupero quando tutto sembrava ormai, e da molto tempo, incanalato verso il pareggio.

Punizione che si incarica di battere Castiglia il quale colpisce il palo.

La palla torna in campo ed arriva a Risaliti che la gira in porta.

E’ la rete che porta gli amaranto all’8° posto in classifica e decide l’avversaria nella sfida play off dove gli amaranto andranno a fare visita, sabato prossimo, alla Juventus NG con la squadra di Indiani che, avendo concluso la stagione regolare dietro i bianconeri dovrà solo vincere per poter proseguire il cammino.