Se l’incivile è proprio chi deve dare l’esempio

In questi tempi non facili, un corretto comportamento da parte delle persone è necessario per contenere i rischi, e se possibile, minimizzarli il più possibile.

Peccato che l’esempio dovrebbe partire innanzitutto da chi di igiene, pulizia, sanificazione e smaltimento rifiuti ne fa il proprio lavoro.

La Cella è uno è un snodo centrale per il personale prima di Aisa ora di Sei Toscana.

Un luogo strategico, vicino ai punti nevralgici della città, un luogo di rimessaggio, un centro operativo per Arezzo e le zone limitrofe.

Ebbene è proprio qui che, come si evince dalle foto, nello spogliatoio o luogo di appoggio dei dipendenti, regna lo sporco, il caos e un atteggiamento incivile.

In barba alle norme di sicurezza anti contagio, ed anche alle più comuni norme igieniche, accappatoi, mutande, asciugamani, abiti e tute da lavoro di alcuni operatori Sei, sono buttate tutte alla rinfusa accatastate, mischiate le une alle altre.

Un guazzabuglio di indumenti promiscuo, che oltre a denotare maleducazione e rozzaggine di alcune di queste persone.

È potenziale veicolo di contaminazione del virus, ma non solo.

Con che cura poi questa parte di ‘professionisti delle pulizie’ svolgerà il proprio lavoro ?

Se ad essere sporco e incivile è proprio lui, non possiamo aspettarci che sia ‘pulito nel pulire’, gioco di parole.

Segnaliamo alla Sei questa situazione, (risparmiando la visione delle immagini delle docce e dei bagni) oltre ad informare i cittadini, perché se l’esempio manca, il senso civico è andato a farsi fottere, augurandoci che la situazione venga sanzionata e regolata.

Nel frattempo, e come sempre si ripete, STATE A CASA E NON ROMPETE I COGLIONI PER STRADA SE NON INDISPENSABILE !!!!!