A Marciano della Chiana quasi 500.000 euro per recuperare i beni sottratti alla criminalità

La Regione Toscana ha annunciato un investimento significativo nella riqualificazione dei beni confiscati alle mafie, con quasi 3 milioni di euro destinati a sette Comuni che hanno presentato richieste di finanziamento.

Tra questi, il Comune di Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo, si è aggiudicato un finanziamento di 499.791 euro per il recupero di 19 appartamenti e 22 box auto situati in due edifici plurifamiliari nell’abitato di Cesa, via Verdi.

Questi fondi saranno utilizzati per scopi socialmente utili, tra cui l’edilizia residenziale pubblica, gli asili nido e alloggi destinati a donne vittime di violenza.

Il presidente della Toscana ha sottolineato l’importanza di restituire alla comunità ciò che è stato sottratto, sottolineando l’impegno della Regione nel contrastare la criminalità organizzata e promuovere la legalità.

L’assessore regionale alla legalità ha accolto positivamente l’adesione dei Comuni a questa iniziativa, evidenziando la condivisione della politica di contrasto ai fenomeni criminali e la promozione dei principi di legalità.

Si auspica che in futuro il sostegno regionale possa essere esteso ad un numero ancora maggiore di Comuni, per favorire uno sviluppo sostenibile del territorio.

Per ulteriori informazioni sui requisiti e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, è possibile visitare la pagina web dedicata sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/contributi-agli-enti-locali-sui-beni-confiscati