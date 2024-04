Notte di controlli: ritirate 4 patenti per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto stupefacenti

La Polizia di Stato di Arezzo ha condotto un’intensa operazione di controllo durante il weekend per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nota come “stragi del sabato sera”.

Numerose pattuglie della Polizia Stradale, supportate da personale medico, hanno utilizzato tamponi salivari per individuare l’eventuale presenza di droghe.

Dei 92 controllati, 40 conducenti sono stati sottoposti a verifica psicofisica.

Il risultato: 4 patenti ritirate a giovani sotto i 25 anni, due dei quali trovati in una duplice condizione di alterazione, con consumo di alcol e cannabis.

Un caso interessante è stato quello di 4 giovani su un’unica macchina, tutti sotto l’influenza di sostanze, ma grazie all’intervento di un amico sobrio sono stati accompagnati a casa in sicurezza.

I controlli sono stati effettuati con un sistema elettronico preliminare, seguito dall’etilometro in caso di sospetto di ebbrezza.

Chi supera il limite legale di alcol nel sangue si vede ritirare la patente e affronta un procedimento amministrativo o penale, a seconda della gravità dell’alterazione.