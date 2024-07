Incidente sulla SP25: auto fuori carreggiata, ferito uomo di 67 anni

Nel pomeriggio, alle ore 16.21, il servizio 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato allertato per un incidente stradale lungo la SP25 nel comune di Castiglion Fiorentino, in prossimità del canale Maestro della Chiana.

Un’auto è finita fuori carreggiata e, nell’incidente, un uomo di 67 anni ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto urgente con l’elisoccorso Pegaso.

L’uomo è stato trasferito in codice 2 alle Scotte di Siena per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i volontari della Misericordia di Castiglion Fiorentino e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’uscita di strada del veicolo.