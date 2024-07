Chiesa denaro medioevo templari e i Rosacroce

La Chiesa anche nel Medioevo era mossa da politiche basate sul depauperamento delle ricchezze naturali dei territori dominati e sulla potenza militare ed economica del denaro.

Deforestazione, dazi, spese militari per le crociate di cui molte ricchezze restavano nelle casse del Papato, per questo Federico II” lo svevo” ritardava la spedizione in Terra Santa, in fin dei conti il 5X 1000 o 8X 1000 ‘un c’era.

Tra i vari ordini delle truppe che cercavano di liberare la Terra Santa, vi furono i Templari, un ordine di Cavalieri con la Croce di Lorena.

La leggenda o la realtà dice che essi ritrovarono antichi documenti che indicavano che Gesù fosse sopravvissuto alla Crocifissione e fosse stato salvato, tramite vino dopato che fece cadere nel sonno i soldati romani a guardia del sepolcro e che in seguito si fosse sposato con Maria Maddalena da cui poi ebbe due figli.

Nelle loro attività e il loro contributo che portavano era tale che i Papi, hanno sempre pensato che avessero delle immense ricchezze, nascoste.

Nel 1297 durante un trasferimento delle casse Papali, dicesi che Gugliemo di Nogaret e Giacomo Colonna avessero assaltato la carovana e trafugato l’oro e le grandi riserve papali. Bonifacio VIII, prima aveva distrutto Palestrina dominio dei Colonna, in quanto ghibellini, e poi dopo la rapina scomunico’ entrambi gli indiziati, ma ad Anagni,nel 1303, Sciarra Colonna, Giacomo, oltre a dargli un bel malrovescio, lo imprigionò, poi fu liberato dagli abitanti di quella Città che ben 4 Papi aveva dato, ma dopo 2 mesi morì e Filippo il Bello re di Francia riuscì a dominare il papato.

Clemento V spostatosi ad Avignone, essendo transalpino, e mancando il vil denaro in cassa, ordinò la caccia ai templari, accusandoli di eresia e paganesimo, di venerare Baphomett , il “diavvelo”.

Oltre questi, l’ ordine che autonomamente partecipò in epoche successive alle crociate fu quello dei Rosacroce, fondato da Rosenkreuz Cristian, nato nel 1378 in Germania, le male lingue dicono che in Damasco trafugo’ fei testi di occultismo, ma la verità e che queste persone, come i Templari in precedenza, avevano un vita più longeva di 40 anni rispetto agli altri, dovuta ad una dieta oculata, niente carne, frutta fresca , verdure cotte e crude e pesce, che a quel tempo non erano contaminati, Rosenkreuz campo’ 106 anni!

A questo ordine entrarono successivamente Leonardo, Galileo e altri matematici, medici. La molteplicità delle discipline di loro conoscenza li indicava come alchimisti stregoni, ma molte ricerche mediche e scientifiche si devono a loro, e meno male che il Brunelleschi a cui si deve il calcolo geometrico della prospettiva, non fu inquisito, se no come le macchine e le strutture edili del genio classico potevano essere elaborate dal sommo Leonardo.

Il Ninja ora fa in suoi effetti, anche trentanni fa, una tromba d’aria sconvolse la Valtiberina e a fine degli anni 1950 da Agazzi a SantaFirmina, altra tromba d’aria, Nostradamus dice che è la… ( the end).