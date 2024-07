Vita nel 3560: accoppiamento, economia e gastronomia nel futuro surreale

ACCOPPIAMENTO UMANO NEL 3560

Il partito delle vulve o vagine, tanto sempre V è, impone la mungitura meccanica, applicata a quelli del genere maschile, sia etero che omo, al fine di ottenere seme naturale atto alla riproduzione, per le donne abilitate a questo genere di procreazione. Continua a leggere

200 anni prima iniziarono ad creare spermatozoi in reattori nucleari biologici, ma alcuni tipi di individui avevano dei difetti di dimensioni e di comprendonio, nascevano con la conoscenza di tre lingue e sapevano leggere, altri avevano, delle orecchie da asino, uno nacque con un occhio grande e gigante come Polifemo, uno di questi esseri aveva alla nascita una… spropositata tanto che, ora, da grande lo tengono rinchiuso in una gabbia e si dice, che le cape ne facciano uso privato a 5 metri dalle sbarre della gabbia. Utilizzato il seme dopo la mungitura meccanica ai marziti e ai non marziti gli viene dato un cioccolatino e una tessera per entrare nello shop house delle briciatonome e ne possono cambiare il tipo o il colore. Dice che sono tre anni che quelle abbronzate hanno una notevole richiesta, alcuni, ancora razzisti, dicono che puzzan de’ selvatico, ma Mariolino, esperto in cozze, mi dice che alcune hanno questo difetto, come le bionde, ma altre hanno una pelle dolce e vellutata e non c’è bisogno di spremete il limone per assaggiare la cozza!.

IL DENARO O COSA È NEL 3560

Il cascoben come ci permette il trasporto e il movimento serve anche per acquistare beni restando a casa.

Devi mettere il cascoben e pensare a cosa vuoi comprare, nel momento che appare in un ologramma tridimensionale il bene, fai una pernacchia con la lingua stringemdola tra le labbra e l’oleogramma si trasforma in realtà materiale, già pagata. ( bancoprrr) Continua a leggere



Importante avere a disposizione uno spazio disponibile per il bene comprato come quello che comprò un elefante domestico e dovette abbattere il muro della casa e buttarlo giù dal terzo piano; l’ elefante, rompendosi una zampa divenendo così claudicante per sempre.

Il più scemo fu quello che comprò la ferrari e da due anni che la tiene ferma al pian terreno, in quanto le strade non ci sono più e neppure le buche!!. Anche il voto si può esprimere con il cascoben, ma nelle elezioni del 3621si presume che ci saranno negli imbrogli, cosa che può sembrarvi impossibile, ma il cascoben puo darci i risultati fino a 200 anni proiettati nel futuro, sara sempre il PV ( partito vaginale) a vincere e il centro di potere delle donne vere…..

Ah!, tramite il cascoben si può ora scegliere la suocera, questo è l’ultimo risultato dell’aggiornamento ( new soccerasmus apple).

LA GRANDE ABBUFFATA NEL 3560

Era il giorno del coplidecennio di Mariolino il “Marzito”, da non confondersi con il fratello Mario “trimarzito” cioè che ha passato 6 anni in quell’altro pianeta.

Vi erano una decina di amici invitati e Mariolino decise di portarli a cena allo stomacosfondo, noto ristorante situato al terzo piano in sospensione in una zona del centro della semiperiferia. Continua a leggere