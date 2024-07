Le Serate di Castelsecco: musica, astronomia e teatro sotto le stelle

Un Evento Curato dall’Associazione di Castelsecco

Da luglio a settembre 2024, grazie al sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo, l’Associazione Castelsecco presenta un programma ricco di eventi culturali presso il suggestivo sito archeologico di Castelsecco.

Premiato per il suo alto valore culturale nell’ambito del bando di compartecipazione eventi, il programma si distingue per la collaborazione tra numerose realtà artistiche, sportive, formative, ambientali e solidaristiche, garantendo un elevato livello qualitativo.

La rassegna “Le Serate di Castelsecco” torna per l’ottava edizione, dal 4 luglio al 28 settembre 2024.

Questo evento trasformerà il sito archeologico di Castelsecco in un centro culturale, con spettacoli teatrali, concerti, conferenze di astronomia, letture di opere letterarie e omaggi a figure storiche come Giorgio Vasari.

La Fondazione Guido d’Arezzo, presieduta dal sindaco Alessandro Ghinelli e diretta da Lorenzo Cinatti, ha finanziato il progetto con circa 60.000 euro, sostenendo iniziative che valorizzano le eccellenze artistiche di Arezzo. Gli eventi sono a ingresso gratuito (info@castelsecco.org – www.fondazioneguidodarezzo.com).

Il programma include collaborazioni con varie associazioni, tra cui Le 7 Note, Opera Viwa, Officine della Cultura, Le nuove stanze, Associazione Music, Sosta Palmizi, La Filostoccola, Fondazione Ivan Bruschi, NATA, Jazz Club, ACLI, Arezzo che spacca, Rete Teatrale Aretina, e Associazione Culturale Arezzo Passioni Festival.

Programma degli Eventi

4 luglio, ore 19: Inaugurazione con il monologo di U. Kovacevich tratto da “Autodifesa di Caino” di Andrea Camilleri.

11 luglio, ore 21:15: Lettura di "Ultime da Macondo" di G. G. Marquez, con Alessandra Bedino e Alessandro Moretti.

18 luglio, ore 21:15: Serata di "Cabaret" con C. Iannuzzi e la sua band.

22 luglio, ore 16: Presentazione del libro "Il fabbricante di giocattoli" di T. Barbini, presso la Casa Circondariale di Arezzo.

25 luglio, ore 21:15: Concerto Jazz con la Round Midnight Jazz Band e L. Falcinelli.

31 luglio, ore 21:15: Concerto dei West Chiana con tributo agli Eagles.

Ad agosto, gli eventi continuano:

3 agosto, ore 19: Spettacolo teatrale “Perché con gli uomini ci vuole fortuna” di L. Boncompagni.

10 agosto, ore 21:45: Osservazione delle stelle cadenti con "Astronomia, telescopi sull'universo" con A. Luttini e E. Boschi.

Dopo la pausa di Ferragosto, gli eventi riprendono: