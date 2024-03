Aggressione notturna ad Arezzo: giovane ferito da un’arma tagliente

Nella notte scorsa, intorno all’una del mattino, un giovane è stato aggredito con un’arma tagliente nella zona di via dei Carabinieri ad Arezzo.

Il ferito ha riportato lesioni alla spalla, presumibilmente causate da un coltello, un taglierino o un oggetto simile, ma le ragioni dell’attacco rimangono ancora oscure.

La Polizia di Stato della questura di Arezzo, sotto la direzione della squadra volante guidata da Sergio Leo, sta conducendo le indagini sull’incidente.

La dinamica dell’aggressione non è ancora stata del tutto chiarita. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una persona ferita nella zona vicino al centro storico.

Il giovane, di nazionalità straniera, è stato soccorso insieme a un accompagnatore e trasportato all’ospedale San Donato per ricevere cure mediche.

Fortunatamente, le sue condizioni non sono state giudicate critiche.

La vittima ha dichiarato agli agenti di essere stata attaccata da un individuo sconosciuto, anch’esso probabilmente straniero, senza apparenti motivi.

Tuttavia, questa versione degli eventi solleva dubbi tra gli investigatori, che stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto attraverso ulteriori approfondimenti.