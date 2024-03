L’Amen BC Servizi lotta fino alla fine ma al Palasport Estra vince Gallarate

Sconfitta al foto finish per l’Amen BC Servizi Arezzo che viene superata al Palasport Estra dalla Esse Solar Gallarate con il punteggio di 73 a 71

Amen BC Servizi Arezzo-Esse Solar Gallarate 71-73

Parziali: 24-16; 44-40; 57-61

Amen BC Servizi: Pelucchini 8, Zocca 14, Toia 23, Nica ne, Iannicelli 5, Rossi 3, Jankovic 10, Semprini 1, Vagnuzzi, Giommetti 2, Terrosi 5, Provenzal.

Esse Solar: Ghezzi, De Bettin 9, Moscatelli 2, Hidalgo 8, Antonelli 16, Mercante 5, Molteni 18, Clerici 5, Milovanovic 4, Fioravanti 6. All. Mazzetti.

Parte subito forte il quintetto di coach Evangelisti che cerca di giocare ad un ritmo alto per provare a mettere in difficoltà un avversario quotato e di esperienza, Jankovic e Terrosi danno energia alla SBA che chiude il primo quarto in vantaggio per 24-16.

Con il passare dei minuti però Gallarate recupera punto su punto con Molteni che ha preso confidenza con il canestro amaranto, gli ospiti si portano a -1 prima che Toia da 3 punti fissi il punteggio sul 44-40 all’intervallo.

Il momento migliore degli ospiti arriva al rientro in campo dagli spogliatoi, l’Amen BC Servizi subisce la coppia Molteni-Antonelli che fa valere centimetri e tecnica vicino a canestro. I ragazzi di coach Evangelisti scivolano a -9 (50-59) prima di riuscire a reagire e con determinazione riuscire ad accorciare alla terza sirena con 5 punti consecutivi di Zocca (57-61). La partita rimane equilibrata con Gallarate che ha il merito di tenersi qualche lunghezza di vantaggio sempre ispirata da Antonelli, Arezzo prova ad alzare l’intensità difensiva ma non è sufficientemente lucida in attacco per rifarsi sotto.

Dopo aver fallito la tripla del pareggio che beffardamente è uscita dal canestro dopo aver girato sul ferro, Gallarate trova un canestro su rimbalzo offensivo di Hidalgo che ridà fiato alla squadra ospite.

Si arriva così negli ultimi due minuti di gioco con i lombardi avanti di 5 lunghezze (68-73), gli ospiti però sbagliano sei liberi consecutivi che rimettono in partita gli amaranto che con un canestro di Jankovic ed un libero di Zocca vanno a -2.

L’ultimo possesso con soli sei secondi da giocare vede Toia provare ad avvicinarsi a canestro in penetrazione ma il suo tiro sulla sirena è corto e Gallarate può così festeggiare un prezioso successo che permette ai lombardi di accorciare sulla vetta del girone, mentre per l’Amen BC Servizi nonostante una prova combattiva rimane l’amaro in bocca di una vittoria sfiorata.

Sabato prossimo si chiuderà in trasferta l’andata della seconda fase sul campo del Campus Varese con la palla a due programmata per le ore 21.

Ufficio Stampa

Nella Foto di Raul Dominici l’Amen BC Servizi Arezzo