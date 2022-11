La Giunta ha deliberato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Provincia di Arezzo e Comune di Arezzo in merito alla compartecipazione alle spese per la progettazione esecutiva relativa all’intervento di miglioramento sismico ed adeguamento normativo dell’immobile di proprietà comunale che ospita la scuola secondaria “V. Colonna” e primaria “G. Gamurrini”.

Una convenzione necessaria in virtù del fatto che il Comune è proprietario dell’immobile di via Porta Buia e che a sua volta la Provincia, competente per legge dell’edilizia scolastica delle scuole di secondo grado, è chiamata ad assumersi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti delle stesse.

“Con la stipula della convenzione con la Provincia possiamo procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva per il miglioramento sismico dell’immobile di via Porta Buia – ha commentato l’assessore Alessandro Casi. –

Si tratta di un intervento di verifica dello stato attuale propedutico alla definizione dei lavori che saranno necessari. L’attenzione sugli immobili scolastici ha una rilevanza primaria nella programmazione degli interventi di manutenzione, a maggiore tutela della sicurezza di tutti”.

“La sinergia tra le Istituzioni ha portato alla risoluzione di importanti criticità nel territorio – afferma la Presidente Silvia Chiassai Martini. –

In questo caso la collaborazione tra Comune e Provincia ha permesso di intervenire negli edifici scolastici che, per quanto riguarda le scuole secondarie superiori, da decenni erano in una condizione di forte abbandono, facilitando così la messa in sicurezza e la manutenzione degli ambienti frequentati ogni giorno dai nostri ragazzi”.