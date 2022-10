La carica dei mille.

Tanti saranno, forse anche qualcuno in più, i partenti alla Maratonina di Arezzo di domenica prossima giunta alla 23esima edizione.

Già 850 iscritti alla competitiva, altri prenderanno parte alla camminata, L’organizzazione è dell’Unione Polisportiva Policiano, con il patrocinio del Comune di Arezzo Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Fidal e Coni.

Domenica 30 ottobre il podismo torna in città dalle ore 9 alle ore 12 con i bambini e giovani delle scuole, atleti competitivi, non competitivi giovani e adulti che si confronteranno su varie distanze, dalla km 3 alla km 10 per poi arrivare alla km 21,097 per i top runner.

Oltre alla gara Internazionale, vi sarà anche il Campionato Italiano Medici in cui verrà posto in palio il Trofeo Memorial Tommaso Amato alla 1^ provincia con il maggior numero di medici.

Dopo 2 anni di assenza ritorna anche “Il Cuore in Corsa” camminata/corsa non competitiva di 3 km e 10 km per le scuole aretine ideato 10 anni fa con l’istituto tecnico Industriale “ITIS Galilei “ per raccogliere fondi ed acquistare Defibrillatori per le scuole, anche in questo caso verrà posto in palio il trofeo a ricordo di Paolo Veraldi.

Venerdì 28 e sabato 29 ottobre in piazza San Iacopo verrà allestito il villaggio Sport & Salute che affronterà temi riguardanti ambiente, alimentazione, energia, allenamento oltre all’esibizione di atleti della Ginnastica Francesco Petrarca.

Previste gare di velocità per bambini dai 6 ai 12 anni in corso Italia.

Nella gara più attesa, la Maratonina di 21,097 Km, partenza alle ore 9,30, circuito cittadino con partenza da ia Crispi e arrivo in via Roma, tra i più attesi il keniano Nyakundi con un personale di 1h00′ 39″9” ottenuto a metà settembre a Trieste , Kalale 1h01’03” (vincitore di una Scalata al Castello e di una Maratonina) in campo femminile la keniana Lucy Muli con un personale di 1h09’38″” vincitrice per 2 anni consecutivi della Scalata al Castello, la britannica Ockenden seconda lo scorso anno, l’etiope Tegegn.

Tra gli italiani i più attesi Stefano Massimi vincitore della Mezza Maratona di Foligno di domenica scorsa e Silvia Tamburi.