Scusa Petrarca…torno subito

By Il Burattino

Arezzo città turistica?

Seeee, ma dove ?

Lunedì di ottobre, bella giornata di sole, davanti alla casa del Poeta si raduna un gruppo abbastanza nutrito di turisti, per visitare il luogo.

Ma l’amara sorpresa è dietro l’angolo, o meglio di fronte al Pozzo di Tofano.

Un foglio, scritto a mano, come nelle migliori botteghe di paese, indica che la casa è chiusa (!!!), per un imprecisato “imprevisto”.

Spiegare il motivo?

Avvisare per tempo?

No, affatto.

Chissà quale imprevisto ha fatto si che nessun addetto sia presente; andare a prendere a scuola i figli di Petrarca?

Un intasamento fulmineo dei bagni del posto?

Il buio per una bolletta non pagata in tempo?

Morale: come allocchi e col cerino in mano una dozzina e più di turisti, che sicuramente non parleranno bene di questa cosa.

Avanti così, puntiamo sul “turismo”, che alla fine è solo mangia e bevi e poco più.

Foto: Felice Rogialli