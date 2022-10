Coppa Italia: l’Arezzo accede al turno successivo con il gol di Risaliti

Livorno-Arezzo 0-1 : azioni salienti, tabellino, marcatori

90′ + 6′ – L’Arezzo accede al turno successivo con il gol di Risaliti quasi allo scadere.

90′ + 2′ GOL AREZZO: Risaliti riporta avanti i suoi. Al termine di un contropiede di Poggesi Risaliti prima trova la respinta di Boubacar e poi segna.

90′ – Sei minuti di recupero.

87′ – Pattarello con il sinistro manca di poco il bersaglio.

81′ GOL LIVORNO: contropiede Livorno con Lo Faso che entra in area amaranto e pareggia.

75′ – Bruni si avventura palla al piede in attacco, appoggia per Pattarello che si accentra e colpisce il palo.

63′ – Dentro Convitto e Pattarello per Diallo e Bramante.

59′ GOL LIVORNO: Rossi svetta di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato e segna il gol del 3-2.

56′ – Bruni di testa sfiora il gol.

51′ – Fuori Dema per Bianchi.

49′ – Rossi da buona posizione non trova la porta.

46′ – Inizia il secondo tempo. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ + 2′ – Arezzo avanti 3-1 a Livorno alla fine del primo tempo.

45′ – Due minuti di recupero.

40′ – Lazzarini appoggia al limite per Settembrini che prova apiazzarla ma non trova lo specchio.

34′ – Poggesi serve in area Diallo che calcia debolmente.

33′ – Azione in velocità per il Cavallino, Lazzarini entra in area e va al tiro mancando il bersaglio. Mani nei capelli per il centrocampista.

28′ – Apolloni arriva in area dopo una serie di scambi veloci, Viti non si lascia ingannare e annulla l’occasione. Ottimo intervento per il classe 2004.

25′ GOL AREZZO: Poggesi in area dribbla due avversari, rientra e mette la palla sul secondo palo. Anche per lui primo gol in amaranto.

23′ GOL LIVORNO: Viti intuisce ma Rossi angola bene il tiro dal dischetto.

22′ RIGORE: tocco di mano in area di Dema su tiro dell’ex Apolloni.

21′ – Intervento decisivo di Viti su tiro da distanza ravvicinata di Vantaggiato.

20′ GOL AREZZO: Boubacar innesca il contropiede amaranto lanciando Diallo che arrivato a tu per tu con Bettarini viene atterrato, il pallone resta in area e Boubacar è il più lesto a insaccare. Primo gol per l’attaccante maliano.

17′ GOL AREZZO: Settembrini pennella dalla bandierina per Risaliti che di testa colpisce la traversa, il pallone varca la linea prima di uscire. Il guardalinee però vede tutto e l’arbitro assegna il gol.

8′ – Settembrini al tiro di prima intenzione in area trova la respinta con il corpo di un avversario.

4′ – Boubacar di testa sul cross dalla bandierina di Settembrini non trova la porta.

2′ – Contropiede Arezzo: Diallo manda Zona al tiro che manca di poco il bersaglio.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

LIVORNO (4-3-3): 12 Bettarini; 19 Zanolla (13′ st 45 Bruno), 6 Bontempi, 33 Karkalis (13′ st 29 Russo), 16 Lucarelli; 28 Maresca, 14 Neri, 4 Apolloni (22′ st 44 Cretella); 11 Rossi, 18 Frati (27′ st 98 Lo Faso), 10 Vantaggiato (41′ st 30 Rodriguez).

A disposizione: 1 Fogli, 2 Ivani, 3 Fancelli, 23 Belli.

Allenatore: Lorenzo Collacchioni.

AREZZO (4-3-3): 22 Viti; 15 Poggesi, 4 Risaliti, 13 Bruni, 20 Zona; 8 Settembrini, 17 Lazzarini (29′ st 14 Forte), 25 Dema (6′ st 5 Bianchi); 9 Boubacar, 19 Diallo (18′ st 7 Convitto), 16 Bramante (18′ st 10 Pattarello).

A disposizione: 12 Di Furia, 3 Lorenzini, 23 Pericolini, 26 Zhupa, 27 Romiti.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Riccardo Leotta di Acireale (Marco Alfieri di Prato – Lucio Magherini di Prato).

RETI: pt 17′ Risaliti, 20′ Boubacar, 23′ Rossi rig., 25′ Poggesi; st 14′ Rossi, 36′ Lo Faso, 47′ Risaliti.

Note – Spettatori: 812 (incasso 3.734,00 euro). Recupero: 2′ + 6′. Angoli: 2-6. Ammoniti: pt 22′ Dema, 33′ Lucarelli; st 11′ Neri, 21′ Pattarello, 27′ Settembrini, 27′ Vantaggiato, 32′ Russo, 47′ Rodriguez, 49′ Cretella.