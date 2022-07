La caduta della Giunta di Arezzo nel laghetto del parco Pertini

By Luciano Petrai

In fondo amministrare una città è come tenere pulita la propria casa.

Non credo che l’appartamento del sindaco sia una latrina.

Eppure da troppo tempo, questa giunta sembra sguazzare nella incuria di Arezzo.

I cittadini protestano per le troppe buche delle strade e loro (gli amministratori) invece di colmarle cambiano nomi alle strade, da Craxi in poi.

Si emana un provvedimento per la siccità vietando l’uso improprio dell’acqua, che scade nel ridicolo quando aggiunge che il lavaggio delle strade sarà sospeso: ma se erano da mesi che non veniva effettuato!

Così come le fontane asciutte e sporche da anni, che fanno un bel biglietto da visita per i turisti.

Ora al centro dell’attenzione c’è il laghetto del Parco Pertini oramai ridotto ad un putrido acquitrino.

I curiosi, tappandosi il naso per la puzza, si aspettano che emerga dalla melma qualche amministratore che gridi giustificando: in fondo al tempo de’ maiali eron suspiri!

E poiché la puzza arriva fino a Palazzo Cavallo la maggioranza ha pensato bene di mantenere le riunioni comunali da remoto, tappati in casa, ed il sindaco magari dall’America che ha certo un altro odore.

E pensare che all’ingresso del parco c’è un cartello che elenca tutto ciò che è vietato, meno le cazzate di questa amministrazione.

Ora sembra che SANDRO PERTINI stia uscendo dalla tomba con un bastone nodoso per vendicarsi con coloro che lo stanno sputtanando in quel parco che porta il suo nome.



