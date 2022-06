Alla palude di Arezzo mancano solo i coccodrilli

By Il Burattino

Noi dell’Ortica ci domandiamo, purtroppo senza risposta: ma la manutenzione chi ca**o la fa ad Arezzo ?

Nessuno, sembra totalmente assente dai progetti di questa Amministrazione, a detta di tantissimi aretini, la peggiore mai vista in città.

Il Sindaco cowboy staziona perennemente in America, fa le dirette fingendo di essere qui, mentre poi in realtà sta in qualche paese yankee.

Intanto abbiamo la “fortuna” di avere anche noi, come le Everglades in Florida, una stupenda palude in pieno centro.

Dove ?

Al Parco Pertini, dove il laghetto, un tempo gioia di tanti bambini, coi cigni, oggi è una palude puzzolente, che può essere solo abitata dai coccodrilli.

Una melma verdastra che emana odore anche a parecchi metri, piena di rifiuti, rami, e naturalmente diventato un “zanzarificio” che lavora 24 su 24.

Una situazione inaccettabile, scandalosa, che puntualmente viene segnalata da residenti e non, ma che pare il Comune faccia orecchie da mercante.

E non è la sola situazione limite, al parco Ducci la fontana è messa decisamente malissimo, costante aretina dei parchi, che paiono terra di nessuno.

A Palazzo Cavallo che fanno ? Si svegliano o no ? E a proposito di sonno, i fusi orari di Ghinelli nelle dirette paiono un po’ sballati, poiché dice “buonasera” e poi accortosi della gaffe rettifica in “buongiorno”.

Arezzo per finta, Stati Uniti? O altrove per davvero.

Segnaliamo ancora e ancora il delirante e ampio degrado, qualcuno si muove ?