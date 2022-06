Arrestato un trafficante di droga: aveva in auto oltre 30 kg di hashish

By Redazione

La Polizia di Stato di Arezzo ha intercettato e arrestato un trafficante di droga, che trasportava, su un’auto presa a noleggio, oltre 30 chilogrammi di hascisc.

Erano le 4.30 di ieri, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle, nel corso del normale pattugliamento dell’autostrada del sole, ha fermato per un controllo una Citroen C3 con targa italiana.

Alla guida un pluripregiudicato calabrese di 46 anni residente da anni in Germania, il quale, davanti all’alt imposto dai poliziotti, ha cercato una disperata via di fuga attraverso il casello di Monte San Savino, in prossimità del quale, però è stato raggiunto e fermato.

Il tentativo di fuga e le giustificazioni del gesto, per niente convincenti, fornite ai poliziotti, hanno determinato gli investigatori a effettuare la perquisizione sia della persona che dell’auto e così, dal bagagliaio, è spuntato un borsone pieno zeppo di buste e panetti di cellophane che confezionavano oltre 30 chili di hascisc.

Il malvivente è stato, quindi, arrestato e condotto in carcere e l’auto è stata sequestrata così come la droga e i 4 telefoni cellulari dei quali è stato trovato in possesso.