Incendio in un’ abitazione a Spoiano, 43enne trasportato all’Ospedale di Careggi a Firenze in codice rosso

Alle ore 18.24 i mezzi di soccorso sono intervenuti in un’abitazione a Spoiano, frazione di Civitella in Val di Chiana, per un incendio in cucina.

All’arrivo dei soccorsi con un’ambulanza da Monte San Savino, l’incendio era già spento.

All’interno dell’abitazione è stato soccorso un uomo di 43 anni,residente a Figline Valdarno, trovato in stato di incoscienza.

Sul posto i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Civitella in Valdichiana per le indagini.

L’uomo è stato trasferito con Elisoccorso Pegaso 1 in codice rosso all’Ospedale di Careggi a Firenze.