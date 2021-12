Furti nei negozi valdarnesi, risolti dalla tempestività dei miltari dell’Arma

A San Giovanni Valdarno tre i negozi presi di mira da malfattori.

Tutti gli elementi in mano ai militari dell’Arma lasciavano pensare che si trattasse di un’unica mano.

I furti erano infatti stati consumati in un arco temporale brevissimo: i malviventi si erano introdotti con un pretesto nei negozi presi di mira, in orario di apertura, una volta dentro, avevano approfittato di un momento di distrazione dell’addetto alle casse per sottrarre denaro contante e poi darsi alla fuga.

In un episodio, oltre al contante era stata sottratta anche una tessera bancomat, custodita all’interno di un portafoglio, con la quale erano stati illecitamente effettuati acquisti in modalità contactless per svariate centinaia di Euro.

I Carabinieri sangiovannesi sono riusciti a restringere il cerchio intorno ad un sospetto, un pregiudicato di origini campane già noto per svariati precedenti in tema di reati contro il patrimonio, e proprio per questo genere di furti, identificato grazie ad alcune immagini di una telecamera di videosorveglianza, e conseguentemente deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo, per furto aggravato continuato ed uso illecito di carta di pagamento.

Nel secondo caso, invece, a Terranuova Bracciolini, si è arrivati alla denuncia di un 35enne incensurato, straniero ma da tempo residente in Valdarno, colto sul fatto nel tentativo di asportare alcune bottiglie di superalcolici dal centro commerciale Coop di Terranuova.

Allertati dal servizio di vigilanza dell’esercizio commerciale, la pattuglia della locale Stazione è immediatamente giunta sul posto, riuscendo a individuare e bloccare l’uomo.

La disamina delle telecamere di videosorveglianza ha fugato ogni possibile dubbio, consentendo ai Carabinieri di attribuire con certezza la responsabilità al malvivente.

I beni sottratti, del valore di poco meno di un centinaio di Euro, sono stati recuperati ed immediatamente restituiti al commerciante.

Il colpevole, in ragione del non rilevantissimo valore dei beni trafugati, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Arezzo per tentato furto aggravato.