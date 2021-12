E’ morta la 23enne investita da un’autobus in centro lo scorso luglio

By Redazione

Non ce l’ha fatta la giovane che il 20 luglio era stata investita in via Roma davanti ai portici da un bus di Tiemme.

Dopo mesi all’ospedale la 23enne, Lucia Guida, è morta.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe cercato di attraversare la strada all’incrocio semaforico posto al quadrivia di via Roma, via Crispi, Corso Italia alto e Corso basso, ma non si sarebbe accorta del bus che sopraggiungeva alla sua sinistra.