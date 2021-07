Investito pedone ad Arezzo-Scontro auto moto a Foiano, tra due auto a Faella

Investita 23enne ad Arezzo

Alle ore 17:44 in via Roma, nel centro di Arezzo, un autobus della linea urbana ha investito una ragazza che proveniva dalla parte alta di Corso Italia ed attraversava sulla corsia preferenziale con il semaforo verde.

La giovane ha 23 anni ed abita ad Arezzo.

Attivati Automedica, Blsd Croce Bianca, Elisoccorso Pegaso 2, Polizia Municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco.

Trasportata in codice rosso con Elisoccorso all’Ospedale le Scotte di Siena per politrauma.

Scontro tra auto e moto a Foiano

Alle ore 18:53 scontro tra auto e moto in località Foiano della Chiana via Cortona.

Coinvolto motociclista di 55 anni residente a Cortona che ha riportato politraumi in tutto il corpo.

Intervenuti sul posto infermierizzata di Monte San Savino.

Per i rilievi i Carabinieri.

Trasportato alle Scotte di Siena in codice rosso con ambulanza.

Incidente a Faella

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti in località Faella nel comune di Castelfranco Piandiscò, per un incidente stradale avvenuto tra due veicoli.

Tre le persone ferite due delle quali estratti dai vigili del fuoco in collaborazione con il personale sanitario del 118.

Sul posto Polizia Municipale.