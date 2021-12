Incidenti stradali: pomeriggio impegnativo per i Vigili del Fuoco

By Redazione

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti nel primo pomeriggio per un incidente stradale in località Porcellino a San Giovanni Valdarno.

Due le autovetture coinvolte, con quattro persone, due adulti e due minori, presi in carico dai sanitari del 118.

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, sono intervenuti questo pomeriggio pernun incidente stradale in Loc. Corsalone a Bibbiena.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due vetture con un totale di 5 persone a bordo.

Tre sono uscite illese, mentre due sono state prese in carico dai sanitari del 118.

Sul posto anche i Carabinieri.

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti nel pomeriggio per un incidente stradale avvenuto fra due autovetture in Via Poggilupi a Terranuova Bracciolini.

Due persone, un uomo e una donna, rimaste all’interno dei veicoli sono state liberate dal personale VF e poi affidate ai sanitari del 118.