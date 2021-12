Arezzo: conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica a quattro Vigili del Fuoco

Questo pomeriggio , con cerimonia presso la Prefettura di Arezzo è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica ai Vigili del Fuoco Massimiliano Citernesi, Diego Norcini, Matteo Parri e il caposquadra Antonio Biagi per intervento del 6 marzo 2020, di soccorso di un’autista che aveva avuto un incidente in autostrada ed era positivo al Covid . Il prefetto Maddalena De Luca ha consegnata una menzione particolare anche al giovane Daniele Bianchi facente parte della squadra di soccorso , che per la sua età non poteva acquisire l’onorificenza, che può essere conferita solo a chi ha piu di 35 anni