Sabato 18 Dicembre la U.P.Policiano Festeggia l’Atleta dell’anno

By Ufficio Stampa

La Unione Polisportiva Policiano dopo l’anno travagliato 2020 in cui non si è potuta realizzare la consueta premiazione dell’Atleta dell’Anno causa pandemia, quest’anno convogliando il 2020 e il 2021, si effettuerà nei locali della Polisportiva Policiano l’annuale Festa del Grand Prix con la proclamazione dell’atleta dell’anno in una cena conviviale alla presenza di atleti sponsor autorità e collaboratori.

Classifica Grand Prix

Le gare che la Polisportiva Policiano è riuscita a realizzare in questi 2 anni (con tutte le precauzioni del caso sono state ben 16 e tutte di buon livello tecnico e di partecipazione , anche se il numero di partecipanti con la pandemia si è ridotto.

Il 2021 è stato anche un anno di grandi eventi che la Polisportiva Policiano ha realizzato ,dalla Festa del Cross di fine Febbraio al Parco Pertini ai Campionati di società di Atletica Leggera per poi proseguire a fine agosto con la 48^ Scalata al Castello (un grande successo) completando il tutto con il Campionato Italiano di Maratonina a fine settembre con grandi risultati tecnici.

Chi,in questi 2 anni è riuscito ad ottenere il massimo è Giovanni Ciambriello , Carabiniere di Torrita di Siena che è riuscito nel compiere una grande impresa , disputare tutte le gare del Grand Prix e non solo.

Giovanni Ciambriello classe 1980 tesserato per la Unione Polisportiva Policiano è riuscito a migliorarsi sia in pista che su strada, la sua costante presenza lo ha premiato aggiudicandosi il 29° Grand Prix e risultare l’atleta dell’anno davanti ai compagni di squadra Francesco Vannuccini e Alessandro Annetti staccati di poco più di 100 punti.

In campo Femminile Valentina Rossi atleta biturgense, tesserata dal 2021 alla U.P.Policiano è riuscita nell’impresa di vincere il Grand Prix a 50 anni davanti alla compagna di squadra Francesca Volpi con problemi familiari che ne hanno condizionato la partecipazione al 3° posto Jasmine Fabianelli della Podistica il Campino, Gabriella Collini e Dragoti Emilia della Polisportiva Rinascita Montevarchi

I vincitori delle varie categorie sono:

Michele Pastorini (U.P. Policiano) categoria Senior

Mirko Refi (Atletica Sestini ) categoria Master

Giacomo Mazzarelli (Subbiano Marathon) categoria Vetrani

Gianmarco Scaglia (U.P.Policiano ) categoria Argento

Moreno Sinatti (U.P.Policiano) categoria Oro

Nel settore giovanile Maschile vittoria di :

Biad Al Mostafa Podistica il Campino

Falini Gabriele Atletica Sestini

Meucci Lorenzo Podistica ilo Campino

Settore giovanile femminile

Fakar Mryem Podistica il Campino

Severi Clara U.P.Policiano

Banchetti Aurora Pod. Il Campino

In questa occasione verranno dati riconoscimenti a sponsor collaboratori e volontari

La U.P.Policiano