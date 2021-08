Ventenne trovato con 20 dosi di cocaina e un pugnale, arrestato dai carabinieri

By Redazione

L ’operazione si è svolta nel cuore della notte, ed ha visto protagonista una gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno, impegnata nei consueti servizi di perlustrazione del territorio, mentre erano intenti nella perlustrazione delle maggiori arterie di Montevarchi, sono stati fatti convergere dalla Centrale Operativa della Compagnia di San Giovanni Valdarno presso un noto ristorante di via Cadorna, dove sono segnalati tre giovani che, consumata la cena, si rifiutano di pagare il conto.

Una volta giunti sul posto, i Carabinieri si sono resi conto che, nel frattempo, uno dei tre giovani siè dato alla fuga.

I due giovani rimasti, risultano sprovvisti di documenti di identità, oltre a non essere in grado di fornire una giustificazione chiara del motivo per cui si sono recati al ristorante senza il denaro necessario.

I militari approfondiscono il controllo e scoprono che uno dei due giovani è in possesso di un pugnale a lama fissa, di cui il porto è chiaramente vietato, inoltre ha con sè circa 7 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi confezionate e termosaldate.

A quel punto, di fronte al palese quadro indiziario, è inevitabilmente scattato l’arresto in flagranza del 20enne pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Lo stupefacente è sequestrato, e verrà sottoposto alle previste analisi chimiche, dalle quali sarà possibile determinare l’esatta qualità e il numero di dosi che avrebbero potute essere illegalmente commercializzate.

Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno altresì sottoposto a sequestro il pugnale trovato in possesso dell’arrestato, che è stato deferito alla Procura della Repubblica anche per porto illecito di arma da taglio, mancato possesso dei documenti di identità e insolvenza fraudolenta.

Queste ultime due contestazioni sono state mosse anche all’altro soggetto identificato, a carico del quale sono state ravvisate le medesime responsabilità.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni sono al vaglio degli investigatori, nell’intento di identificare il terzo uomo datosi alla fuga.