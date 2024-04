Carabinieri di Cortona: due arresti e una denuncia

Nella serata scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno condotto un’intensa attività preventiva e repressiva contro lo spaccio di droga nel comune di Cortona.

Durante un servizio perlustrativo nella località di San Lorenzo, i militari hanno fermato un uomo di circa 30 anni, senza dimora fissa sul territorio nazionale, alla guida di un’auto FIAT grigia.

L’uomo ha mostrato un atteggiamento sospetto e nervoso, suggerendo la possibilità di nascondere sostanze illegali.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di una sigaretta elettronica e 20 involucri contenenti cocaina, per un peso totale di circa 13 grammi.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto in attesa di udienza.

Nel frattempo, la stazione dei Carabinieri di Cortona ha indagato su una denuncia per frode informatica.

Due individui avevano clonato l’account di posta elettronica di un professionista locale, ottenendo € 3.000 tramite truffe.

Si è scoperto che i conti bancari erano intestati agli stessi sospettati.

Infine, i Carabinieri di Monte San Savino hanno eseguito un ordine di esecuzione di pena per una donna accusata di furto aggravato e occupazione di edificio.

È stata posta agli arresti domiciliari presso la propria residenza.