Grave incidente in A1, morta cinquantenne, autostrada in tilt

Alle Ore 14.42 lungo Autostrada A1, in direzione verso Firenze, tra i caselli di Valdarno e Incisa/Reggello si è verificato un grave incidente al km 323+300.

Coinvolte cinque persone e cinque autovetture.

Il bilancio dell’incidente è di 4 feriti ed un decesso, una donna di 50 anni.

Tra i coinvolti anche un minorenne trasportato con ambulanza all’ospedale Meyer di Firenze in codice rosso.

Gli altri tre feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale de la Gruccia in codice verde.

Sul posto elisoccorso Pegaso 1, VVFF, automedica 2 ambulanze , polizia stradale. L’autostrada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni, alle ore 16,00 è stata riaperta la sola corsia di sorpasso in direzione nord.

Ore 16,14: attualmente il traffico transita su una sola corsia e si registrano 12 km di coda in direzione Firenze.

Ore 16,40: il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda, in diminuzione, in direzione Firenze.