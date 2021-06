L’Agenda della Sindaca FF..

Con un post di oggi 21 giugno sul suo profilo FB di Assessore la Sindaca ff. Lucia Tanti si è pregiata di informarci che Domani 22 giugno interverrà agli Stati Generali della Sanità aretina durante il Forum Risk in corso al Centro Affari di Arezzo, ove affronterà temi a lei molto cari come, ad es., l’invito alla Regione ad eliminare e superare l’ “Aslone” e lo “Zonone”:

argomento, questo, di indubbio interesse per la popolazione aretina, che parteciperà in massa per seguire con passione il grande evento.

Peccato, però, che l’intervento della Sindaca

(sempre ff.) fosse in programma per il primo pomeriggio di oggi lunedì 21 Giugno e, quindi, chi domani dovesse recarsi ad Arezzo Fiere e Congressi per ascoltarla riskia di rimanere deluso.

Se i problemi della Sanità aretina vengono gestiti come gestisce la sua Agenda, siamo a posto.