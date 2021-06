Scomparso il sindaco Ghinelli

By Luciano Petrai

Oramai alle assenze del sindaco Ghinelli ci stiamo abituando.

Ma quella di ieri è particolarmente grave viste le competenze sulla sanità dei sindaci e in considerazione delle proposte da avanzare per l’utilizzo dei soldi del recovery plan.

Si teneva al centro Affari il laboratorio 20-30 in vista del 16° Forum risck management che si terrà sempre ad Arezzo. Una buona occasione, insomma, per presentare proposte, osservazioni, anche per sfatare il clima di tensione con la Asl locale che perdura da troppo tempo.

Il sindaco, però, ha preferito la sua giaculatoria inutile delle 19 su facebook, le cui puntate hanno raggiunto quelle di Beautiful, invece di confrontarsi con gli operatori della sanità ed uno sgarbo visto che era presente anche il governatore della Toscana Giani.

Certo questa situazione sta diventando imbarazzante, in città è più presente il Lucertola che il sindaco.

Si parlava della sanità del futuro ma forse qui manca anche il presente.