Arezzo, le notizie di oggi 22 Aprile

Miliardario Mega grattato ad Arezzo, vinti ventimila euro

Vinti 20mila euro con un Gratta e Vinci della serie “Il Miliardario Mega” ad Arezzo, presso la tabaccheria di Daniele Salvi che si trova nella zona del tribunale.

Il tagliando fortunato è costato 10 euro.



Assalto al bancomat: boato nella notte a Cesa

A Cesa blitz alla filiale Mps, il botto ha risvegliato il paese alle quattro del mattino.

L’esplosione ha distrutto l’ingresso della filiale Mps, i banditi arraffato il denaro sono scappati indisturbati.

Indagano i carabinieri della compagnia di Cortona.

Ubriaco armato di roncola minaccia i passanti nel centro storico

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo sono intervenuti nel centro storico di Arezzo per la presenza, segnalata da vari residenti della zona, di una persona che, brandendo una roncola di circa 60 cm di lunghezza e in evidente forte stato di ebbrezza alcolica, si aggirava tra le strette vie adiacenti Piazza Grande spaventando i passanti che rientravano nelle loro abitazioni prima del coprifuoco.

I militari, dopo aver individuato l’uomo, un trentenne aretino, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia di Stato, riuscivano a bloccarlo, a sequestrare l’arma e a trasportarlo presso la Caserma dei Carabinieri di Arezzo da dove, visto il grave stato di alterazione psico-fisica, veniva prelevato da personale sanitario per essere accompagno presso il locale Pronto Soccorso ove è stato sottoposto alle cure del caso.

Trovati con 130 chilogrammi di rame nell’auto, in tre nei guai

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Castiglion Fibocchi hanno denunciato per ricettazione 2 cittadini albanesi, residenti nel Casentino, sorpresi con 130 kg di rame costituito da grondaie e tubazioni ridotte a rottami, nonché fili elettrici senza guaina in plastica, che erano custoditi nel portabagagli della loro autovettura.

Alla richiesta sulla provenienza del materiale, i due albanesi dichiaravano di averli acquistati da un italiano di 44 anni residente nel Valdarno che, immediatamente sentito, non era in grado di giustificare le modalità con le quale era entrato in possesso del così detto “oro rosso” o fornire comunque valide dimostrazioni documentali sulla lecita provenienza dell’ingente quantità.

Anche il valdarnese veniva quindi deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.