Arezzo, le notizie di oggi 21 Aprile

Chiuso per due giorni il bar del San Donato: positiva una dipendente

Positiva una dipendente del bar dell’ospedale San Donato che rimarrà quindi chiuso domani e dopodomami. In attesa del risultato dei tamponi di tutti gli addetti al bar e per consentire la sanificazione del locale.

25 aprile: Strade di Liberazione, un fiore per il sacrificio di tante donne e uomini

L’ANPI invita gli aretini a deporre un fiore, alle ore 16 del 25 aprile, sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate ad antifascisti e partigiani.

Il tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative anti-covid, per cui non dovranno essere più di due le persone a compiere il gesto simbolico, possibilmente un giovane ed un adulto.

In questo modo il 25 aprile il Paese si ritroverà riunito intorno a quella straordinaria stagione di lotta per la libertà e la democrazia.

Un fiore che diverrà una luce accesa sul sacrificio di tante donne e uomini da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione.Continua a leggere



Tra le molte strade della Città di Arezzo, dedicate ai partigiani e agli antifascisti. Tra le molte strade della Città di Arezzo, dedicate ai partigiani e agli antifascisti. Ne citiamo ad esempio alcune, dedicate a caduti decorati con la Medaglia d’Oro al Valor Militare come le vie Sante Tani, Modesta Rossi, Pio Borri e Licio Nencetti, che si trovano nella zona tra via Garibaldi e via Rodi, le vie Angelo Recapito e Eugenio Calò nella zona davanti al Parco di Villa Severi e i viali dedicati a Giovanni Amendola, Bruno Buozzi, Antonio Gramsci, don Giovanni Minzoni e molte altre ancora. Questa iniziativa, proposta dal comitato nazionale ANPI si affianca a quella locale “e questo è il Fiore del Partigiano…”

Ad Arezzo banda ultra larga bloccata, Ciuoffo scrive al ministro

L’assessore regionale alle infrastrutture digitali e all’innovazione, Stefano Ciuoffo, ha scritto una lettera al ministro e alla viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini e Teresa Bellanova, per chiedere lo sblocco della realizzazione del collegamento a banda ultra larga in provincia di Arezzo.Continua a leggere



Da due anni infatti si attengono le autorizzazioni necessarie a far si che Open Fiber, la società che installa le infrastrutture di rete, possa attraversare con i cavi a banda larga l’autostrada A1 per connettere i comuni di Civitella in Val di Chiana, Lucignano e Monte San Savino. Da due anni infatti si attengono le autorizzazioni necessarie a far si che, la società che installa le infrastrutture di rete, possa attraversare con i cavi a banda larga l’autostrada A1 per connettere i comuni di “Gentile Ministro – scrive infatti l’assessore Ciuoffo – in riferimento alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale Banda Ultralarga, vogliamo sottoporre alla vostra attenzione le criticità causate dal mancato rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte di Autostrade per l’Italia e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, impedimenti che si protraggono da quasi due anni”. Secondo l’assessore regionale “la necessità di copertura in banda ultralarga in tutto il territorio nazionale è diventata ancor più evidente, a seguito dell’emergenza da COVID-19 e delle restrizioni che l’intera popolazione ha dovuto affrontare con il lockdown.

Le misure di isolamento, lo smart working, la didattica a distanza hanno reso essenziali ed urgenti questi interventi infrastrutturali”. Il problema riguarda non soltanto i circa 21.000 abitanti nei tre comuni aretini, ma anche quelli che risiedono nei comuni limitrofi e nelle medesime dorsali, e che sono nell’impossibilità di usufruire di servizi di banda ultralarga in questo momento di estrema difficoltà a causa, di fatto, del mancato completamento di tali infrastrutture. “Chiediamo – conclude Ciuoffo – la vostra collaborazione al fine di giungere in tempi rapidi al rilascio dei nulla osta necessari all’esecuzione dei lavori, in modo da accelerare la creazione di un’infrastruttura digitale nazionale”.

Messa in sicurezza della linea ferroviaria Sinalunga-Arezzo-Stia: contributo straordinario di 950mila euro

Un contributo straordinario da 950mila euro è stato destinato alla messa in sicurezza della linea ferroviaria Sinalunga-Arezzo-Stia.

A stabilirlo la Giunta regionale con una delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture, Stefano Baccelli.

Il contributo sarà destinato alla realizzazione di interventi necessari e urgenti per la manutenzione straordinaria della linea ferroviaria, gestita da La Ferroviaria Italiana.Continua a leggere



L’intervento di messa in sicurezza della linea Sinalunga-Arezzo-Stia previsto da LFI ha un costo complessivo stimato di 1.290.000 euro, di cui 340mila assicurati dal Contratto di servizio e 950mila aggiunti tramite apposito finanziamento regionale. L’intervento di messa in sicurezza della linea Sinalunga-Arezzo-Stia previsto da LFI ha un costo complessivo stimato di 1.290.000 euro, di cui 340mila assicurati dal Contratto di servizio e 950mila aggiunti tramite apposito finanziamento regionale. In particolare sono previste:

– opere di manutenzione sul ponte sul torrente Archiano, che presenta lesioni longitudinali, e sul quale è stato istituito un rallentamento a 30 km/h del transito ferroviario;

– la sostituzione dei pali di trazione elettrica e il risanamento dei basamenti della ferrovia Arezzo-Sinalunga, considerato l’ammaloramento dei plinti e le dimensioni non a norma dei pali, anche nella previsione della posa in opera della nuova fibra ottica nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema di sicurezza ERTMS; – la sistemazione della linea di trazione elettrica, radice nord, nella stazione di Bibbiena, per inserire il deviatoio n. FD104, intervento indispensabile per la nuova configurazione ACCM nell’ambito dell’appalto ERTMS;

– rifacimento o nuova realizzazione di muri di sostegno al km 6+734 e al km 17+300 della ferrovia Arezzo – Stia con stabilizzazione delle sede ferroviaria.

Incendi a Levane: Valentino Shoes è fuoco colposo, per la Lem è probabile dolo

L’incendio alla Valentino Shoes, dalle conclusioni del rapporto finale dei vigili del fuoco, è colposo, perchè originato da polveri di lavorazione smaltite male.

Per il rogo della Lem, le indagini sono ancora in corso anche se molto probabilmente è di origine dolosa, dato che l’allarme anti intrusione è scattato poco prima del fuoco, intorno alle 8 di sera, e una porta finestra è stata trovata forzata.

Incidente stradale, feriti madre e figlio

Questa mattina alle una decina di minuti prima delle 8,00, in località Ttoppoli, nel comune di Bibbiena, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto donna di 47 anni e il figlio di 9 anni.

Sul posto sono intervenuti Ambulanza BLSD e Automedica e i Vigili del Fuoco.

Per i rilievi i Carabinieri di Bibbiena.

La donne è stata ricoverata all’ospedale di Bibbiena con l’ambulanza in codice giallo.

Il bambino inveceèstato trasportato a bordo dell’elisoccorso al Meyer a Firenze in codice rosso.