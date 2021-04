Contributi ai caregiver familiari: aggiornamento dei riferimenti dei Punti Insieme

E’ stato aggiornato il quadro dei riferimenti dei Punti Insieme ai quali possono rivolgersi i caregiver familiari che intendono chiedere un contributo economico sulla base della delibera 212 del marzo scorso della Regione Toscana.

Le persone che hanno i requisiti possono rivolgersi ai Punti Insieme il cui elenco, comune per comune con relativi giorni e orari di apertura, è stato aggiornato e continua ad essere disponibile al link https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/punti-insieme.

Le persone che sono già in carico ai servizi sociali possono rivolgersi all’assistente sociale di riferimento per avere le informazioni necessarie.

Tutti gli altri cittadini, se interessati, possono telefonare ai relativi Punti Insieme in base al comune di residenza.

Vaccini: chi aveva appuntamento in viale Cittadini deve andare al Teatro Tenda

Sms Asl a tutti i prenotati

Il centro vaccinale di Viale Cittadini torna alla sua funzione originaria e si occupa di tutte le vaccinazioni non Covid. Quelle Covid, sia prime che seconde dosi, che vi erano state programmate, sono spostate al Teatro Tenda.

L’asl Tse sta avvertendo con un SMS tutti coloro che avevano un appuntamento in viale Cittadini di non recarsi in questa sede ma di presentarsi, invece, al Teatro Tenda per la somministrazione del vaccino anti Covid.

Over 80: vaccinazione agli sgoccioli. Superata la soglia del 95%

Si avvia alla conclusione la vaccinazione degli over 80. Oggi prosegue ancora ad accesso libero e cioè senza prenotazione presso il Teatro Tenda di Arezzo

Ieri nell’intera Asl Tse e quindi nella province di Arezzo, Grosseto e Siena sono stati 12 gli ultraottantenni che si sono presentati per la vaccinazione: 8 ad Arezzo, 4 a Siena e nessuno a Grosseto.

La percentuale degli over 80 vaccinati, almeno in prima dose, nella ASL TSE supera il 95%. Il 5% non vaccinato? Anziani che non hanno volontariamente aderito alla vaccinazione, oppure che hanno contratto il Covid e sono in convalescenza e quindi non possono essere vaccinati.

Infine anche coloro che per motivi di salute non lo possono comunque fare.

Ma chi sono gli ultraottantenni che hanno risposto all’appello Asl per vaccinarsi comunque in queste ore?

Ci sono quelli che erano già in lista presso il proprio medico di medicina generale e hanno preferito anticipare la vaccinazione, quelli che inizialmente non avevano aderito e poi sono tornati nei propri passi, quelli che hanno terminato in questi giorni la convalescenza dopo aver contratto il Covid.

In tutta la Asl Tse le vaccinazioni proseguono anche oggi per tutte le categorie previste (over 80, 70-79, estremamente fragili e conviventi). Domani seduta di vaccinazione al teatro tenda aperta dalle 14 alle 19.